Pierwsza taka "fabryka" w Polsce. Pochłonie 70 milionów złotych

Fabryka Sztucznej Inteligencji w Polsce

Wiceminister cyfryzacji podkreślił także, iż budowa Fabryki AI niesie ze sobą bardzo dużo korzyści. - To, czego sztuczna inteligencja bardzo potrzebuje, to po pierwsze moce obliczeniowe, a po drugie - dane. Jeżeli chodzi o dane, o otwartość danych, to my już jesteśmy liderem na świecie. A moce obliczeniowe to jest właśnie ten obszar, gdzie jeszcze musimy inwestować. I decyzja o budowie Fabryki AI, do której dołoży się Unia Europejska, to ogromny krok w tym zakresie - powiedział wiceminister.