Wyniki Eurojackpot z 21 października 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

W piątkowym losowaniu Eurojackpot po raz kolejny nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 440 milionów złotych. To dwunaste losowanie z rzędu, w którym nie odnotowano wygranej pierwszego stopnia. Najwyższa wygrana w Polsce to ponad 3 miliony złotych.

Eurojackpot - wygrane

Najwyższa wygrana, która padła w Polsce w ostatnim losowaniu, to jedna wygrana drugiego stopnia w wysokości 3 137 822,90 zł. Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwcy, będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.