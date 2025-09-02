Potężna kumulacja w Eurojackpot

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, zatem kumulacja rośnie do 320 milionów złotych. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 2 września 2025 roku.

We wtorek, 2 września, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 1, 5, 12, 38, 47 oraz 7 i 8.

Do wygrania było 260 mln zł, jednak nikt nie skreślił prawidłowo wszystkich liczb. To oznacza, że kumulacja rośnie do 320 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji był gracz z Niemiec. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi do niego 1 833 926,80 euro, czyli równowartość około 7 813 000 zł.

Z kolei w Polsce odnotowano trzy wygrane czwartego stopnia. Każda warta jest 269 735,20 zł.

Warto pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 5 września o godz. 20.15.

Autorka/Autor:BC

Źródło: tvn24.pl