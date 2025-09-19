Ponad dwa miliony złotych w Eurojackpot w Polsce

Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. W Polsce odnotowano wygraną trzeciego stopnia w wysokości niemal 2,4 miliona złotych. Oto liczby, które wylosowano 19 września 2025 roku.

W piątek, 19 września, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 9, 37, 40, 41, 46 oraz 1 i 12. Nikt nie wytypował takiego zestawu liczb. Główna wygrana wynosiła 520 mln zł.

Najbliżej rozbicia kumulacji było dwóch graczy z Niemiec i po jednym z Norwegii i Finlandii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 5 850 555,10 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano jedną wygraną trzeciego stopnia (5+0). Jej wartość to 2 390 878 zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 23 września.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: tvn24.pl