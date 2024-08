Koniec z "szalonym eksportem". Nowe zasady

Lasy Państwowe przygotowują nowe zasady, które mają ograniczyć "szalony eksport" drewna poza Unię Europejską - poinformował w piątek resort klimatu. Przygotowane rozwiązania mają sprawić, że oferowany produkt drzewny będzie dostosowany do potrzeb polskich, a nie zagranicznych nabywców.

"Przygotowywane na zlecenie Minister Klimatu i Środowiska przez Lasy Państwowe nowe zasady ograniczą szalony eksport drewna poza obszar Unii Europejskiej" - poinformował w opublikowanym w piątek komunikacie resort klimatu i środowiska.

"W przygotowywanych rozwiązaniach, do przyszłych kontraktów na eksport drewna, są między innymi nowe zasady skonstruowane tak, aby oferowany produkt drzewny dostosowany był do potrzeb polskich nabywców, a nie tych zagranicznych, na przykład z Chin" - dodało MKiŚ.

Nowe zasady i stabilizacja rynku

Resort przypomniał, że dane z pierwszej połowy 2024 r. pokazały wzrost eksportu nieprzetworzonego drewna, m.in. do Chin, co - jak wyjaśniono - jest efektem kontraktów podpisanych w 2023 r. i ustalonych na wiele miesięcy do przodu zasad sprzedaży.

"Zasady przetargów przyjęte w 2023, ustalone na rok 2024, pozwalały na wywóz drewna, które powinno służyć polskiemu przemysłowi drzewnemu. Drewno, które wyjechało z Polski w pierwszych miesiącach tego roku, było kontraktowane na przełomie listopada i grudnia. Nowe zasady przetargów, przed nowym sezonem zakupowym, będą stabilizowały polski rynek drewna" - oceniła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, cytowana w komunikacie resortu.

MKiŚ przekazało też, że "Proklimatyczna lokalność" - czyli premia dla kupców przerabiających drewno bliżej miejsca pozyskania, co pozwala ograniczyć generowanie CO2 w czasie transportu - będzie ważnym elementem nowych zasad eksportu drewna. Nowe rozwiązania mają też zachęcać do przerobu drewna w Polsce np. na meble. Dodano, że Minister Klimatu i Środowiska 15 marca 2024 r. przekazała wytyczne dla Lasów Państwowych do opracowania tych zasad w ramach "Pakietu dla przemysłu drzewnego", a ogłoszenie nowych zasad nastąpi wkrótce.

Propozycja leśników

Wprowadzenie zakazu wywozu drewna z Polski poza UE od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2028 r. zaproponowały resortowi klimatu Lasy Państwowe - poinformował PAP w połowie sierpnia br. dyrektor generalny LP Witold Koss. Wyjaśnił, że propozycja zakłada zmiany w ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, a także w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Koss podkreślił, że Lasy Państwowe nie eksportują drewna z Polski. "Robią to pośrednicy, którzy zgodnie z prawem kupują surowiec od LP, po czym sprzedają go m.in. do państw trzecich. Nie mamy żadnych podstaw prawnych, by im tego zabronić" - dodał. Z informacji LP wynika, że z Polski w latach 2019-2023 za granicę sprzedano 14,3 mln ton nieprzetworzonego drewna, a w ub.r. było to 2,2 mln ton.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP