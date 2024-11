List polecony przez internet. Ważny komunikat

System e-Doręczenia, umożliwiający otrzymywanie oraz wysyłanie pism urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu, zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2025 roku - przekazało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji. W pierwszym etapie system doręczeń elektronicznych obejmie urzędy, firmy oraz zawody zaufania publicznego.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. System do ich przesyłania zostanie uruchomiony 1 stycznia 2025 roku. To wtedy większość urzędów, firm i zawodów zaufania publicznego będzie musiało umożliwić obywatelom prowadzenie z nimi takiej korespondencji, a więc zarówno odbierania, jak i wysyłania elektronicznych doręczeń.

Jak włączyć e-Doręczenia?

Wszystkie osoby, które chciałby skorzystać z takiej opcji, powinny już dziś założyć skrzynkę do e-Doręczeń. Można to zrobić w kilku prostych krokach. Wystarczy bowiem założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń.

Można to zrobić w kilku prostych krokach, składając wniosek przez stronę mObywatel.gov.pl. Warto to zrobić jak najszybciej, aby już od początku stycznia korzystać z nowego systemu komunikacji z urzędami publicznymi. Dokładna instrukcja, jak założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń, znajduje się TUTAJ.

Elektroniczny system doręczeń - na czym polega?

e-Doręczenia umożliwiają bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi poprzez adres do doręczeń elektronicznych. Dzięki temu systemowi można zaoszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym przesyłaniem dokumentów. W praktyce oznacza to, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej, bez potrzeby wizyty na poczcie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu.

Od początku przyszłego roku oficjalna korespondencja obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną będzie szybsza, sprawniejsza i dostępna z poziomu komputera lub telefonu w dowolnym miejscu i o każdej porze. W pierwszym etapie taką opcję udostępni większość urzędów, firm i zawodów zaufania publicznego. Docelowo adres do doręczeń elektronicznych i obowiązek prowadzenia korespondencji w ten sposób będą miały wszystkie podmioty publiczne oraz duża grupa podmiotów niepublicznych.

e-Doręczenia mają wiele zalet, z których największa to oszczędność czasu. Nie ma potrzeby odbierania awiza i stania w kolejkach na poczcie, ponieważ listy z urzędu przychodzą bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę. Można je przeczytać i odpowiedzieć na nie o dogodnej porze i w dowolnym miejscu – wystarczy do tego komputer, tablet lub telefon z Internetem. Nie ma również konieczności wizyty w urzędzie, aby złożyć potrzebne dokumenty, ponieważ pisma czy wnioski można wysłać bezpłatnie ze skrzynki do e-Doręczeń.

Dużym udogodnieniem są również bieżące powiadomienia o nowej wiadomości i możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie statusu korespondencji urzędowej. Co ważne, system e-Doręczeń jest udostępniany obywatelom bezpłatnie, dlatego dla wielu osób i form będzie to również spora oszczędność finansowa.

"Krok w cyfryzacji administracji państwowej"

- Wprowadzenie w Polsce systemu e-Doręczeń to ważny krok w cyfryzacji administracji państwowej. W ten sposób przechodzimy na nowoczesną komunikację, dzięki której obywatele, firmy, jak i instytucje publiczne zaoszczędzą czas i pieniądze. Załatwianie spraw urzędowych online staje się codziennością, dlatego e-Doręczenia jako elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru stanowią kolejny element cyfrowej układanki. Rozwiązanie to usprawni również pracę administracji publicznej, przyczyni się do szybszej wymiany informacji, a w efekcie skróci czas załatwiania spraw urzędowych - podkreśla Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W Polsce Krajowy System Doręczeń Elektronicznych (e-Doręczenia) jako usługę zaufania reguluje ustawa o doręczeniach elektronicznych. Dostosowuje ona krajowe przepisy do wymogów europejskich, dzięki czemu e-Doręczenia są równoważne prawnie z tradycyjnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: PAP