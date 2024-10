"Widok, jakiego nie ma na całym świecie". Minister pokazuje schemat

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma ruszyć w 2026 roku, a otwarcie lotniska zaplanowano na koniec 2032 roku. - Wreszcie mamy projekt budowlany, a dotychczas mieliśmy ogólne wizualizacje - podkreślił w rozmowie z TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Konsorcjum architektoniczne przekazało spółce CPK projekt budowlany nowego lotniska, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego.

- Podstawową różnicą jest, że wreszcie mamy projekt budowlany, a dotychczas mieliśmy ogólne wizualizacje, jak może wyglądać nowe lotnisko, nowe terminale. Dzisiaj bazujemy na konkretach, mamy konkretny projekt budowlany, na podstawie którego możemy występować o pozwolenie na budowę - zaznaczył Klimczak.

Dodał, że "jeżeli odbiory projektu budowlanego będą szły we właściwym tempie, pozwolenie na budowę możemy uzyskać już w przyszłym roku, a z początkiem 2026 roku możemy już mówić o tym, że rozpoczniemy pracę budowlaną".

Klimczak o projekcie CPK

Minister infrastruktury opisał również projekt budowlany CPK.

- Są trzy podstawowe części, część lotniskowa wraz z pirsami, część kolejowa wraz z peronami oraz część autobusowa wraz ze stanowiskami postojowymi. Żółty plac to jest część wspólna lobby, gdzie można się spotkać z trzech różnych rodzajów transportu - omawiał Klimczak.

CPK - podział na budynki Ministerstwo Infrastruktury

Jego zdaniem "najpiękniejszy widok lotniskowy na świecie właśnie będzie tutaj, kiedy już odprawimy się i będziemy tutaj mogli zobaczyć samoloty, cały rząd ułożony w szeregu".

- To będzie niezapomniany widok, na którym nam bardzo zależało, żeby ta funkcjonalność, jak najszybsze przejście na pirsy, gdzie wsiadamy bezpośrednio do samolotów. (...) Zanim wejdziemy na pirs, widzimy cały szpaler samolotów. To będzie niezapomniany widok, jakiego nikt nie ma na całym świecie - stwierdził szef MI.

- Nam bardzo zależy na tym, żeby te wszystkie trasy były bardzo funkcjonalne, więc w projekcie skróciliśmy drogę dojścia od poczekalni do wejścia do samolotu. To samo, jeżeli chodzi o część autobusową, kolejową. Pamiętajmy, że to będą trzy różne części – Schengen, non-Schengen oraz jeszcze jedna część, na której będzie można zabrać bagaże - tłumaczył.

Dodał, że "to wszystko ma być z jednej strony przestrzenne, wygodne, ale z drugiej strony nie chcielibyśmy, żeby ktoś musiał za daleko chodzić albo trzeba będzie wykorzystywać te ruchome ścieżki".

- Nam także zależy z jednej strony na wygodzie, przestrzeni, żeby to nie była jakaś przestrzeń, która nas zamyka, ale z drugiej strony zależy nam na ekologii, żeby jak najmniejsze koszty stałe były tego budynku. Więc to wszystko ma swój wspólny mianownik i wspólny kompromis. A to, co jest najważniejsze, że czy przyjadę pociągiem, czy przyjadę autobusem, czy przyjadę własnym samochodem - bardzo szybko będę mógł dotrzeć do miejsca, w którym się odprawię. A później czeka na mnie tylko piękny widok i cudowne loty - zachwalał Klimczak.

Klimczak o projekcie CPK TVN24

CPK. Jak będzie wyglądać?

Spółka CPK podała, że projektowana powierzchnia terminala pasażerskiego to ok. 450 tys. mkw. Obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach. Na najwyższym odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty z i do strefy Schengen oraz część przylotów spoza strefy, na kolejnym obsługiwane będą przyloty i odloty z krajów spoza strefy Schengen, a także będą się tam mieścić centra transferowe oraz odbywa się będzie kontrola dokumentów. Wreszcie na trzecim – najniższym - poziomie będą się mieścić bramki autobusowe dla pasażerów zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej, a także hala odbioru bagażu i hala przyjazdów.

CPK podał, że zgodnie z komunikatem budynek główny będzie połączony z pirsami, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W I etapie realizacji lotnisko będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę. Spółka podała, że w dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.

W komunikacie spółka przypomniała, że w lipcu 2023 r. CPK odebrał koncepcję architektoniczną portu lotniczego, co oznaczało przejście do opracowania projektu budowlanego. Podano także, ze w uzgodnieniu z inwestorem wprowadzono optymalizacje projektu, które pozwolą na zmniejszenie budżetu potrzebnego na jego realizację. Chodzi m.in. o skrócenie pirsów o ok. 100 metrów, żeby ograniczyć dystans do przejścia przez pasażerów i ułatwić przesiadki przy jednoczesnym zmniejszeniu kubatury przewidzianej do realizacji.

Według zaktualizowanych założeń projektowych, w pierwszym etapie Lotnisko CPK będzie miało przepustowość do ok. 34 mln pasażerów rocznie – z możliwością dalszej rozbudowy. Dla porównania: Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło ok. 18,5 mln pasażerów. Zakładany docelowy udział pasażerów transferowych, którzy na Lotnisku CPK będą przesiadali się do innych samolotów, to ok. 40 proc.

W pierwszej kolejności do realizacji zostały wskazane: pirs północny (B) przeznaczony dla lotów dalekodystansowych do strefy Non-Schengen oraz pirsy centralne (C i D) o elastycznej funkcjonalności obsługi lotów do strefy Schengen i Non-Schengen – podano.

CPK - schemat Ministerstwo Infrastruktury

Projekt zakłada w I fazie dostępność 27 dedykowanych stanowisk kontaktowych dla samolotów wąskokadłubowych oraz 23 stanowisk kontaktowych dla szerokokadłubowych (w tym 18 elastycznych typu MARS, czyli umożliwiających zamienne ustawienie dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego). Łącznie na stanowiskach kontaktowych wyposażonych w rękawy lotnicze możliwa będzie obsługa od 50 do 68 statków powietrznych – w zależności od typu floty. Przełoży się to na znaczne podniesienie komfortu obsługi pasażerów i zwiększenie przepustowości.

Jak podał CPK, dla porównania: na Lotnisku Chopina możliwe jest jednoczesne ustawienie na stanowiskach kontaktowych tylko ośmiu samolotów szerokokadłubowych, a łącznie na wszystkich stanowiskach wyposażonych w pomosty pasażerskie możliwa jest obsługa od 22 do 27 statków powietrznych.

Spółka zakłada, że do końca 2024 r. uzyska od wojewody mazowieckiego decyzję lokalizacyjną, po otrzymaniu której możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska. Nowe lotnisko ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – jednocześnie z projektowanym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią.

