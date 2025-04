Sprzedajesz w internecie, dane mogą trafić do fiskusa. Resort wyjaśnia

Od kilku miesięcy obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek raportowania do fiskusa transakcji sprzedających na platformach internetowych. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, osoby, które dokonują wielu transakcji na kilku internetowych platformach handlu, mogą nie podlegać raportowaniu do Krajowej Administracji Skarbowej, mimo przekroczenia ustawowych limitów.

Operatorzy platform służących do handlu w internecie mają obowiązek przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) danych o transakcjach użytkowników. Ministerstwo Finansów podało, że za lata 2023 i 2024 otrzymało informacje o transakcjach ponad 177 tysięcy osób fizycznych i przeszło 115 tysięcy podmiotów. Informacje do KAS przesłało 82 operatorów platform internetowych.