Grunty pod Centralny Port Komunikacyjny. Pierwsze działki kupione

- Jesteśmy w trakcie składania ofert nabycia kolejnym mieszkańcom. Dla wszystkich zgłoszeń niezależni rzeczoznawcy majątkowi dokonali i wciąż dokonują wycen. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli do przekazania kolejne dobre wiadomości - wskazał. Dodał, że do transakcji doszło w ciągu trzech tygodni od ogłoszenia nowych udogodnień dla mieszkańców, którzy są lub będą uczestnikami Programu Dobrowolnych Nabyć.

Działki pod Centralny Port Komunikacyjny

Majszyk wskazał, że w ramach PDN, by dodatkowo zachęcić mieszkańców, CPK zmodyfikowało ofertę, proponując nowe ułatwienia i udogodnienia. Wśród tych ułatwień jest usługa m.in.: Indywidualny Opiekun, która obejmuje wsparcie doradcy CPK na każdym etapie rozmów, sprzedaży i przeprowadzki. Inne udogodnienie, to logistyka, czyli kompleksowa organizacja przeprowadzki i przewiezienia dobytku w nowe miejsce. Usługa ta - jak napisano - będzie realizowana na koszt spółki CPK. Ponadto spółka zapewnia Obsługę Prawną, czyli bezpłatny, indywidualny i dopasowany do potrzeb właściciela proces notarialny, co oznacza, że CPK jest w stanie zapewnić pomoc prawną np. w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu.