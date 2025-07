Jest decyzja sądu w sprawie aresztu dla prezesa spółki Cinkciarz.pl

W sprawie Cinkciarza są już zatrzymania

W marcu w tej sprawie zatrzymano Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl. Zarzucono mu współdziałanie w popełnieniu oszustwa, poprzez doprowadzenie szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W tamtym okresie łączną kwotę wyrządzonych szkód śledczy szacowali na ponad 49 mln zł. Robert G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował podejrzanego. W tym samym czasie śledczy zdecydowali również o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi P. Mężczyzna nie został jednak przesłuchany, bo przebywa poza granicami kraju.

Decyzja sądu w sprawie prezesa

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek przekazała w piątek PAP, że sąd uwzględnił wniosek śledczych o tymczasowe aresztowanie Marcina P. na 30 dni od daty zatrzymania, czyli wydał zgodę na tzw. areszt poszukiwawczy. Jest to podstawa, np. dla policji, do zatrzymania podejrzanego.

Areszt dla księgowej

Pod koniec maja poznański sąd, na wniosek śledczych, tymczasowo aresztował w tej sprawie także Monikę J., główną księgową oraz prokurentkę spółki Cinkciarz.pl. Podejrzanej zarzucono współdziałanie w popełnieniu oszustwa polegającego na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Rzeczniczka poznańskiej prokuratury zaznaczyła, że śledczy uzupełnili zarzuty wobec podejrzanych i zaktualizowali łączną kwotę wyrządzonej klientom portalu szkody. Obecnie jest to suma przekraczająca 112 mln zł. Podejrzanym w tej sprawie grozi do 25 lat więzienia.