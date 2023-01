Morawiecki o cenach biletów na kolei. "Będę domagał się zdecydowanych działań"

Ceny biletów kolejowych nie będą na tym poziomie, na jakim dziś są - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że będzie domagał się działań resortu infrastruktury, by doprowadzić do możliwie najniższych cen biletów.

Premier o wyższych cenach biletów PKP

Premier pytany o to, czy będzie interweniował ws. obniżenia cen biletów kolejowych, po styczniowej podwyżce, odpowiedział, że ceny biletów kolejowych nie pozostaną na tym poziomie, na jakim dziś są. - Jesteśmy w okresie wysokiej inflacji i nie chcę, żeby różne części gospodarki narodowej (...) dokładały cegiełkę do tej inflacji - powiedział.

- Będę domagał się od kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury zdecydowanych działań oszczędnościowych we wszystkich spółkach PKP, po to, aby doprowadzić do jak najniższych cen biletów - poinformował Mateusz Morawiecki.