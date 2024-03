Prezes CPK poszukiwany. Ogłoszono konkurs

Rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa i członka zarządu. Kandydaci na te stanowiska mogą przesyłać zgłoszenia do 8 kwietnia. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano w dniach 11-12 kwietnia.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy ustawy z 2018 roku do przygotowania i realizacji inwestycji pod tą samą nazwą. Rada nadzorcza spółki w połowie stycznia br. odwołała Mikołaja Wilda, prezesa CPK. Jednocześnie przewodniczący rady nadzorczej Filip Czernicki został oddelegowany na okres trzech miesięcy do pełnienia funkcji prezesa.