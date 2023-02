CBA w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi o program "Szybka Ścieżka"

Kontrola poselska w NCBR

- Być może to była szybka ścieżka dla niektórych, by zdobyć ogromne pieniądze. Ale po zweryfikowaniu informacji dotyczących dwóch wniosków, które otrzymały 23 procent ogółu wszystkich środków przekazanych na 432 projekty, mamy ogromne wątpliwości - mówił Joński. Zapowiedział, że wystąpią też do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę w NCBR. Później poseł Szczerba przekazał, że zamierzają o sprawie poinformować OLAF, czyli unijną agencję antykorupcyjną.