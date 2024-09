Blisko 16 tysięcy laptopów dla dzieci z terenów powodziowych

Gawkowski: laptopy zostaną szybko przekazane

"Pierwotnie pomysł na zagospodarowanie tych 15k laptopów które pozostały był inny - miały trafić do szkół - projekt ustawy był procedowany. Ale sytuacja się zmieniła w związku z powodzią i ten sprzęt ma trafić do placówek oświatowych na zalanych terenach" - napisał w mediach społecznościowych Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji.

Program do likwidacji

"Program 'Laptop dla ucznia' zostanie zastąpiony nowym programem, 'Cyfrowy uczeń', którego finansowanie nie jest ujęte w nowelizowanej ustawie. W uzasadnieniu autorzy pomysłu podkreślają, że 'Laptop dla ucznia' miał być finansowany z KPO, ale Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do takiej formy wykorzystania pieniędzy z KPO, a w budżecie państwa nie zabezpieczono pieniędzy na realizację programu w kolejnych latach. A zgodnie z ustawą, która ma być zmieniona laptopy miały być kupione do końca września" - czytamy.

"We wrześniu zeszłego roku w trakcie kampanii wyborczej uczniowie IV klas otrzymali laptopy, jednak ostatecznie to budżet musiał za to zapłacić" - przypomina portal.

Wysłaliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji pytania o szczegóły programu. Do momentu publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Co z laptopami?

Przetarg na zakup laptopów w ramach programu "Laptop dla ucznia" realizowano od października 2022 roku. - Wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych, mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym - bo takie informacje podczas audytu otrzymaliśmy - zostanie złożone doniesienie do prokuratury, które będzie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przy okazji tego przetargu - wyjaśniał w lutym bieżącego roku podczas konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.