Biedronka uderza SMS-ami w konkurenta. Mamy komentarz Lidla

Biedronka i Lidl to największe sieci handlowe w Polsce, biorąc pod uwagę wielkość przychodów w 2023 roku. Tak wynika z danych zebranych przez "Forbes". Sieć Biedronka, która należy do spółki Jeronimo Martins Polska, w minionym roku uzyskała przychody w wysokości 85,03 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko jedną czwartą (24,6 proc.) w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. Sieć Biedronka liczy blisko 3500 sklepów.