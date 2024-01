Przychody właściciela Biedronki mocno w górę

Przychody grupy Jeronimo Martins, właściciela sklepów Biedronka, w czwartym kwartale 2023 roku według wstępnych danych wyniosły 8,16 miliarda euro, czyli wzrosły o 16,7 procent rok do roku - poinformowała spółka. W całym 2023 roku przychody wyniosły 30,61 miliarda euro, co oznacza wzrost o 20,6 procent, licząc rok do roku.

Przychody Biedronki w czwartym kwartale wzrosły o 17,2 proc. rdr do 5,69 mld euro, a w całym 2023 roku wzrosły rdr o 22,3 proc. do 21,5 mld euro. Sprzedaż LFL (like for like, w tym przypadku: w sklepach funkcjonujących od przynajmniej roku) wzrosła w 2023 roku o 14,2 proc.