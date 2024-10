Fabryka w Polsce do zamknięcia, pracę straci 1100 osób

Porozumienie między Beko a związkami

Według zawartego porozumienia, pracownik z co najmniej 8-letnim stażem otrzyma 12 odpraw wynikających z przepisów prawa pracy. Dodatkowo za każdy rok stażu pracy powyżej 15 lat przewidziano dodatkową płatność w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z kolei pracownicy ze stażem pracy od 2 do 8 lat mogą liczyć na osiem odpraw. Dla osób z najkrótszym stażem pracy (do 2 lat) przewidziano pięć odpraw. W każdym z przypadków dwie odprawy mają być powiązane z kryterium frekwencyjnym. Rozmowy związkowców z władzami firmy w Łodzi poprzedziły protesty pracowników. Początkowo przychodzili oni do pracy w czarnych koszulkach, następnie uczestniczyli w demonstracji zorganizowanej przed łódzką fabryką. "Po trudnych i intensywnych negocjacjach udało nam się wraz z pracodawcą osiągnąć porozumienie. Pracownicy zwalniani w procesie zwolnień grupowych otrzymają odprawy na zadowalającym poziomie, który pozwoli na zabezpieczenie ich w tym trudnym okresie" – powiedział cytowany w komunikacie szef "Solidarności" w zakładach Beko w Łodzi Sebastian Grabarczyk. Beko zapewniło, że firma jest zaangażowana we współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi, władzami lokalnymi oraz pracodawcami w poszukiwanie nowych miejsc pracy dla zwalnianych pracowników. Ponadto koncern ma uruchomić dedykowane programy aktywizacji zawodowej mające pomóc im w szybkim czasie wrócić na rynek pracy.