Bank Pekao ma nowego wiceprezesa. To ustępujący prezes Taurona

Bank Pekao przekazał w komunikacie, że "3 sierpnia br. rada nadzorcza Banku Pekao S.A., po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, powołała Pawła Strączyńskiego na funkcję wiceprezesa Zarządu Banku". Jak dodano, Strączyński w czwartek dołączy do bieżącej, wspólnej kadencji Zarządu.

Paweł Strączyński wiceprezesem Banku Pekao

Paweł Strączyński 2 lipca złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Tauron Polska Energia. Spółka informowała wówczas, że rezygnacja została złożona ze skutkiem na koniec 21 lipca 2021 roku. 19 lipca firma poinformowała jednak, że prezes Taurona ustąpi ze stanowiska tydzień później - 28 lipca. Ostatecznie - jak wskazano w ubiegłym tygodniu - nastąpi to z upływem 4 sierpnia.

Bank Pekao

Bank Pekao założony w 1929 roku jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Na pierwszym miejscu jest PKO BP.