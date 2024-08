Miasto zmienia zdanie w sprawie opłaty za żłobek

Wysokość opłaty za żłobek

Maksymalna dzienna opłata żywieniowa wyniesie 15 zł, z tym że co najmniej do końca tego roku rodzice nadal płacić będą stawkę 10 zł. Oznacza to, że za opiekę nad dzieckiem w żłobku rodzice nie zapłacą ani złotówki, a za wyżywienie miesięcznie – 210 zł (21 dni razy 10 zł).

W ramach podjętej uchwały radni uchylili poprzednie zapisy przyjęte 19 sierpnia, które opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku miejskim podniosły z obecnych 580 zł (w tym jest 400 zł z ZUS lub 500 zł z rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie i kolejne dziecko) do 1750 zł, a maksymalną opłatę żywieniową do 20 zł. W efekcie rodzice miesięcznie z własnej kieszeni mieliby płacić za żłobek 460 zł w tym roku i nawet 670 zł w kolejnych miesiącach, gdyby maksymalna opłata żywieniowa zaczęła obowiązywać.

Wizyta wiceszefowej resortu rodziny

W czwartek do wycofania się z tego zamiaru przekonały go argumenty wiceminister Gajewskiej. Przyznał, że jeden był kluczowy i nie był to ten finansowy. Wskazał na wagę powszechnej opieki i wychowania żłobkowego, na potrzebę socjalizacji dzieci dla ich lepszego rozwoju, przygotowania do życia w społeczeństwie.