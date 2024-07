Będzie można dostać do 1900 złotych miesięcznie. Podano terminy

Od 1 października będzie można składać wnioski do programu Aktywny Rodzic. Środki mają być wypłacone do końca roku - przekazała wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk zapewnił, że ZUS będzie gotowy do obsługi tego zadania.

1 października ruszy nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który zakłada trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, w tym tzw. babciowe. Na to samo dziecko co miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno ze świadczeń.

Aktywny Rodzic. Kiedy wnioski, kiedy wypłaty?

Za obsługę tego zadania odpowiedzialny jest ZUS. Prezes Zbigniew Derdziuk poinformował, że ustawa o programie Aktywny Rodzic jest wdrażana zgodnie z przyjętym planem.

- ZUS ma doświadczenie w realizowaniu takich dużych projektów. Będziemy gotowi do obsługi tego zadania. Wnioski można będzie składać tylko elektronicznie od 1 października 2024 roku. Po weryfikacji danych (za październik), jakie między innymi składane są u pracodawcy, to jest 5, 10 i 15 każdego miesiąca, ZUS planuje pierwsze wypłaty na przełomie listopada i grudnia - przekazał Derdziuk.

- Szacujemy, że z programu Aktywny Rodzic będzie mogło skorzystać ponad 570 tysięcy dzieci w wieku od jednego do trzeciego roku życia. Rządowe rozwiązania mają ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową - podkreślił.

Trwają prace nad systemem

Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska powiedziała, że trwają prace nad "intuicyjnym, przyjaznym i prostym w obsłudze" systemem do obsługi wniosków. - Chcemy mieć pewność, że system, który przygotowaliśmy, jest dobry dla rodziców - dodała.

Przypomniała, że wnioski będzie można składać od 1 października, jednak środki z programu zostaną wypłacone do końca roku. - Świadczenie "babciowe" zakłada weryfikację aktywności zawodowej rodziców, więc musimy mieć na to czas – zaznaczyła Gajewska.

- Co jest istotne, to nowe świadczenie, więc nawet jeśli rodzicom umknie moment składania wniosków, to mają trzy miesiące, by złożyć wniosek, a świadczenie będzie im wypłacone wstecz, od 1 października. Dajemy taki moment na zorientowanie się, że takie nowe świadczenie powstało i można z niego skorzystać – wyjaśniła wiceszefowa MRPiPS.

Podkreśliła, że program jest kompleksowy – wszystkie dzieci w wieku od roku do trzech lat będą objęte jednym ze świadczeń. - Od rodziców tych dzieci będzie zależało, które świadczenie wybiorą – powiedziała Gajewska.

Program Aktywny Rodzic

Na program Aktywnego Rodzic składają się trzy świadczenia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Jedno z nich będzie zależało od aktywności zawodowej rodziców.

Tzw. babciowe, czyli świadczenie "aktywni rodzice w pracy", wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Drugie świadczenie – "aktywnie w żłobku" – ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.

Trzecie świadczenie – "aktywnie w domu" – będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania pieniędzy na każde – w tym na pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

W tym przypadku rodzice muszą dokonać wyboru, czy zachowują tzw. prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który jest wypłacany od drugiego dziecka, czy chcą skorzystać ze świadczenia "aktywnie w domu".

