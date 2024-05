Ministerstwa spierają się o akcyzę

Zerowa akcyza na cydr i perry

- Obecnie w ramach konsultacji międzyresortowych znajduje się projekt ustawy o podatku akcyzowym, do którego zgłosiliśmy uwagi polegające na całkowitym zniesieniu akcyzy od cydrów i perry: dla cydrów do 5 proc. obj. oraz cydrów jakościowych do 8,5 proc. obj. (wytwarzanych z min. 90 proc. soku jabłkowego), które w praktyce produkowane są przez cydrownie rzemieślnicze - powiedział Siekierski.

Z kolei obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Jarosław Neneman zaznaczył, że akcyza, którą są objęte wino i inne wyroby alkoholowe, nie jest duża- ok. 1,5 zł za butelkę. Dodał, że małe winiarnie korzystają z 50 proc. ulgi w tym podatku. Natomiast cydr i perry są już obecnie preferencyjnie traktowane, podatek ten nie był podnoszony już od kilku lat - zaznaczył. Podkreślił, że w cenie butelki cydru akcyza stanowi "kilka procent", więc to nie jest czynnik kluczowy dla tej branży.

Wpływy do budżetu państwa z akcyzy

Zgodnie z danymi MF dochody z wina gronowego, owocowego lub cydru i perry w 2023 r. wyniosły 509 mln zł i były zbliżone do poziomu dochodów z roku poprzedzającego (507,2 mln zł). Resort ocenia, że krajowa produkcja cydru, po kilku słabszych latach, wykazuje tendencję rosnącą i wynosi ok. 5 mln litrów rocznie.

Zniesienie akcyzy to także postulat producentów cydru i perry. Jak wskazywał Jakub Nowak z Polskiej Rady Winiarstwa, cydr i napoje, które zagospodarowują nadwyżkę polskich owoców są wyżej opodatkowane niż piwo. Jak mówił, podatek akcyzowy w koszcie wytworzenia cydru wynosi 18 proc. - to znacznie więcej niż w przypadku piwa, którego produkcja jest tańsza.

Przewodniczący komisji rolnictwa Mirosław Maliszewski (PSL-TD) przypomniał, że rozwijając produkcję cydru polscy sadownicy liczyli na zagospodarowanie 100 tys. ton jabłek. Jego zdaniem było to absolutnie do osiągnięcia, niestety nie udało się dostatecznie wypromować cydrów, konkurencją nie do pokonania jest tanie piwo. Poseł Zbigniew Sosnowski (PSL-TD) zwrócił uwagę na wszechobecną reklamę piwa, a Jarosław Sachajko (Kukiz-15) dodał, że duże firmy piwowarskie do produkcji piwa nie wykorzystują polskiego chmielu.