Tyle mają kosztować papierosy. Resort finansów szykuje zmiany w akcyzie

Polska ma przedostatnie miejsce w Europie pod względem wysokości akcyzy i ceny papierosów. Neneman przekazał, że resort dwukrotnie spotkał się z przedstawicielami branży tytoniowej w związku z planami zmiany w akcyzie. Kilka dni wcześniej minister finansów Andrzej Domański poinformował, że planuje wzrost akcyzy na papierosy o 25 proc. w porównaniu do obowiązującego harmonogramu corocznych podwyżek do 2027 r.

Akcyza na e-papierosy

Podał również szacunki ministerstwa dotyczące ceny papierosów, po planowanych zmianach w akcyzie - z założeniem, że producenci papierosów będą podnosili ceny jak do tej pory, o wskaźnik inflacji. - Paczka papierosów kosztowałaby 26-27 zł w 2027 r. To, co można przeczytać w gazetach, że będzie to 30 zł, nie jest prawdą - powiedział Jarosław Neneman. Obecnie cena papierosów wynosi ok. 17-18 zł.