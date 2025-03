Zmieniają opłaty dla turystów. "Mamy w końcu coś najtaniej"

Zakopane obniża opłatę miejscową z 2 złotych do 1,90 złotych za dobę od osoby. Z kolei sąsiednie Kościelisko podniosło opłatę do 3 złotych, ale dało turystom tak zwany Pakiet Korzyści.

Zakopane zmienia opłaty dla turystów

Decyzję o obniżce skomentował radny Paweł Strączek, który przypomniał burmistrzowi, że to turyści, a nie przedsiębiorcy, uiszczają opłatę miejscową. Zasugerował również, aby wprowadzić możliwość bezpośredniego regulowania tej należności w kasie miejskiej, co mogłoby poprawić jej ściągalność.

W Kościelisku opłata w górę

- Turysta uiszczający opłatę miejscową otrzymuje kod uprawniający go do szeregu zniżek w ramach tak zwanego Pakietu Korzyści. To bony na usługi turystyczne, restauracje, sklepy z pamiątkami, termy czy stacje narciarskie. Liczymy na to, że dzięki temu ściągalność wzrośnie, a turyści sami będą pytać o opłatę miejscową – powiedział wójt Roman Krupa.