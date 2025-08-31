Od tłumów do pustek w hotelach. Włoski region liczy straty

W Cinque Terre we włoskiej Ligurii, który w ostatnich latach zmagał się ze zjawiskiem nadmiernej turystyki, odnotowano w tym roku znaczący spadek liczby odwiedzających. Branża hotelarska bije na alarm, określając tegoroczny sezon letni jako najgorszy od czasu zakończenia pandemii.

Regionalny urząd turystyki poinformował pod koniec szczytu sezonu letniego, że między czerwcem a sierpniem zarezerwowano o 50 tysięcy noclegów mniej niż w tym samym okresie przed rokiem. To zaś oznacza spadek wpływów o prawie 10 milionów euro.

Przedstawiciele konsorcjum usług turystycznych w miasteczku Manarola poinformowali na łamach dziennika "La Repubblica", że wolne pokoje w hotelach były tam nawet w długi weekend z okazji święta Ferragosto 15 sierpnia.

Cinque Terre (wł. Pięć Ziem) to fragment malowniczego wybrzeża Riwiery Włoskiej w regionie Liguria. Na Pięć Ziem składa się pięć miejscowości Riomagiorre, Manarola, Corniglia, Vernazza i Monterosso al Mare.

Władze walczyły z nadmierną turystyką

Przypomniano, że działania podjęte przez lokalne władze w obliczu masowej fali turystów miały na celu ograniczenie napływu tych, którzy do miejscowości na Riwierze Liguryjskiej przyjeżdżają tylko na kilka godzin.

Tymczasem ci turyści przybywają nadal, a brakuje tych, którzy zatrzymują się tam przynajmniej na jedną noc - wyjaśnili reprezentanci branży turystycznej. Ich zdaniem w reakcji na stałą dyskusję o tzw. nadmiernej turystyce do przyjazdu zniechęciły się osoby planujące dłuższy pobyt na wakacjach i wybrały inne części Włoch. W rezultacie, podkreślono w gazecie, ucierpiał na tym ten sektor usług, który zamierzano chronić.

Zaniepokojenie spadkiem rezerwacji wyrazili też w liście do władz regionu Liguria oraz tamtejszych gmin miejscowi przewodnicy.

Szef parku narodowego Cinque Terre Lorenzo Viviani stwierdził zaś, że obecna sytuacja może być okazją do poprawy w przyszłości i przekształcenia turystyki w bardziej zrównoważoną i nacechowaną szacunkiem. - Turystyka to nie tylko liczby, ale jakość, autentyczność, wartość i szacunek dla lokalnych wspólnot- powiedział dyrektor parku narodowego.

