Opłata za wstęp do Wenecji. Tak działają nowe przepisy

Sobota to 10 dzień obowiązywania nowego systemu rezerwacji i opłat za wstęp do Wenecji. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami w wyznaczonych dniach konieczna jest rejestracja wizyty w historycznym centrum i opłata w wysokości pięciu euro w przypadku pobytu bez noclegu.

Wprowadzając te nowe reguły, co jest bezprecedensowym krokiem na świecie, władze miasta chcą ograniczyć napływ tzw. jednodniowych turystów, którzy nie zatrzymują się na noc, oraz usprawnić zarządzanie ruchem turystycznym. Eksperyment ten będzie trwał w niektóre dni do 14 lipca.

System rezerwacji i opłat w Wenecji

Jak podkreślił burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro, w kolejnym dniu tego pilotażowego programu, "celem wprowadzenia opłaty za wstęp jest to, by miasto było lepszym miejscem do życia dla mieszkańców, pracowników, studentów i turystów".