Lotniska rezygnują z uciążliwego limitu. Chodzi o płyny w bagażu podręcznym

Zmiany na lotniskach

W poniedziałek lotnisko w Birmingham również przekazało, że maksymalny limit płynów w bagażu podręcznym wynosi teraz 2 litry dla każdej przewożonej butelki lub pojemnika. W tym przypadku butelki termiczne także muszą być puste. Lotnisko prosi pasażerów, by nie wkładali opakowań z płynami do plastikowych woreczków - jak jest to wymagane na wielu innych lotniskach na świecie - tylko pozostawili je luzem w bagażu oraz nie wyjmowali ich do kontroli bezpieczeństwa, podobnie jak elektroniki.