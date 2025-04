Trzy zabronione zachowania, władze Rzymu ostrzegają

Władze stolicy Włoch ruszyły w poniedziałek z kampanią "Szanuj Rzym". Skierowana jest do mieszkańców i turystów, a a jej przekaz brzmi: kto kocha Rzym, nie rani go, nie obraża, nie przyczynia się do jego degradacji. Władze chcą w ten sposób zwrócić uwagę na trzy zabronione w Rzymie zachowania, które wciąż regularnie się zdarzają.

Zakazy w Rzymie

- To tylko jeden z kroków, jakie podejmujemy, by zwalczać niecywilizowane zachowania i nieznajomość reguł, jak należy postępować także w najbardziej ikonicznych miejscach miasta - powiedział burmistrz Roberto Gualtieri. - Wiemy, jak bardzo Rzym jest kochany na świecie i właśnie dlatego wszyscy - rzymianki, rzymianie i turyści, mamy obowiązek pokazać tę miłość, szanując go i chroniąc - dodał. - Wraz z tą kampanią chcemy zmusić do refleksji i mamy nadzieję, że będzie ona bodźcem do konkretnych zmian, aby miłość do Rzymu przeszła od deklaracji do zachowań - podkreślił burmistrz.