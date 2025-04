Gdzie na majówkę? Wyniki badania

Majówka 2025. Gdzie wyjeżdżają Polacy?

Najbardziej popularnym kierunkiem w Polsce są góry (31 proc.), nad morze wybiera się 21 proc., natomiast wyjazd do miast zaplanowało 15 proc. respondentów. Według POT wynika, że wyjeżdżający najczęściej planują podróże do województwa pomorskiego (17 proc.), małopolskiego (16 proc.), a także warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego (po 7 proc. wskazań).

Zgodnie z wynikami ankiety o 12 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną majówką wzrósł odsetek Polaków, którzy zamierzają skorzystać z płatnej bazy noclegowej w kraju (71 proc.) Z kolei u rodziny, znajomych lub we własnym domu wakacyjnym, czy na działce zatrzyma się 25 proc. ankietowanych.

Najwięcej, bo 48 proc. badanych planuje spędzić poza domem do 3 noclegów, natomiast dłuższe pobyty, np. od 4 do 7 noclegów zadeklarowało 27 proc. respondentów.

Tyle na wyjazd chcą wydać Polacy

21 proc. badanych zamierza przeznaczyć na majówkowy wyjazd od 501 do 1000 zł na osobę, 17 proc. od 1,5 tys. do 2 tys., a mniej niż 500 zł na osobę planuje wydać 13 proc. ankietowanych. Znacznie większe kwoty deklarują osoby, które wyjeżdżają za granicę. Co piąty ankietowany (21 proc.) szacuje, że całkowity koszt wyjazdu w przeliczeniu na jedną osobę wyniesie 2-3 tys. zł, a pomiędzy 3-4 tys. zł i więcej zamierza wydać 17 proc. respondentów.