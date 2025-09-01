Biją turystyczne rekordy. Liczba odwiedzających Polaków podwoiła się
Od stycznia do lipca 2025 roku Hiszpanię odwiedziło 55,5 miliona zagranicznych turystów. To rekord - przekazał hiszpański Narodowy Instytut Statystyczny (INE). Historycznie wysokie były też wydatki odwiedzających.
Według danych za pierwszych siedem miesięcy 2025 roku liczba przyjazdów wzrosła o 4,1 proc. rok do roku.
Rekordy turystyczne w Hiszpanii
W samym lipcu do Hiszpanii przybyło 11 mln turystów, którzy wydali rekordowe 76 mln euro. Najwięcej pieniędzy w iberyjskim kraju zostawili obywatele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
"Po raz kolejny dane pokazują, że nasz kraj zbliża się do poziomu 100 milionów odwiedzających" - napisał madrycki dziennik "ABC".
Liczba turystów z Polski wzrosła o 100 procent
W ciągu całego 2024 r. do Hiszpanii przyjechała rekordowa liczba 94 mln zagranicznych turystów, w tym 2,4 mln Polaków. Pod koniec sierpnia INE podał, że w lipcu br. liczba turystów z Polski wzrosła o ponad 100 proc. w porównaniu z lipcem 2015 r.
Sektor turystyczny odpowiada za ponad 12 proc. PKB Hiszpanii, dając pracę ponad 2,5 mln ludzi, co stanowi 11,6 proc. całkowitego zatrudnienia. Światowa Rada ds. Podróży i Turystyki (WTTC) szacuje, że udział tego sektora w rozwoju hiszpańskiej gospodarki będzie rósł i w 2034 r. może odpowiadać nawet za 17 proc. PKB kraju.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: BadPixma / Shutterstock