Biją turystyczne rekordy. Liczba odwiedzających Polaków podwoiła się

1 września 2025, 16:11
Od stycznia do lipca 2025 roku Hiszpanię odwiedziło 55,5 miliona zagranicznych turystów. To rekord - przekazał hiszpański Narodowy Instytut Statystyczny (INE). Historycznie wysokie były też wydatki odwiedzających.

Według danych za pierwszych siedem miesięcy 2025 roku liczba przyjazdów wzrosła o 4,1 proc. rok do roku.

Rekordy turystyczne w Hiszpanii

W samym lipcu do Hiszpanii przybyło 11 mln turystów, którzy wydali rekordowe 76 mln euro. Najwięcej pieniędzy w iberyjskim kraju zostawili obywatele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

"Po raz kolejny dane pokazują, że nasz kraj zbliża się do poziomu 100 milionów odwiedzających" - napisał madrycki dziennik "ABC".

Barcelona, HiszpaniaBadPixma / Shutterstock

Liczba turystów z Polski wzrosła o 100 procent

W ciągu całego 2024 r. do Hiszpanii przyjechała rekordowa liczba 94 mln zagranicznych turystów, w tym 2,4 mln Polaków. Pod koniec sierpnia INE podał, że w lipcu br. liczba turystów z Polski wzrosła o ponad 100 proc. w porównaniu z lipcem 2015 r.

Sektor turystyczny odpowiada za ponad 12 proc. PKB Hiszpanii, dając pracę ponad 2,5 mln ludzi, co stanowi 11,6 proc. całkowitego zatrudnienia. Światowa Rada ds. Podróży i Turystyki (WTTC) szacuje, że udział tego sektora w rozwoju hiszpańskiej gospodarki będzie rósł i w 2034 r. może odpowiadać nawet za 17 proc. PKB kraju.

