Nowa opłata turystyczna w Grecji od lipca

Nowa opłata turystyczna w Grecji

Nowa opłata turystyczna w Grecji - stawki: - Santorini i Mykonos: - szczyt sezonu (od 1 czerwca do 30 września) - 20 euro od pasażera; - niski sezon (od 1 października do 31 maja) - od 4 do 12 euro od pasażera; - inne greckie porty: - szczyt sezonu (od 1 czerwca do 30 września) - 5 euro od pasażera; - niski sezon (od 1 października do 31 maja) - od 1 do 3 euro od pasażera.