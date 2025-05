Goście zamykani są w celach. Nietypowy sposób na relaks

Niecodzienny pomysł na relaks miał były prawnik, Kwon Yong-Seok, który założył hotel Prison Inside Me, inspirowany więzieniem. W obiekcie położonym 80 kilometrów od Seulu goście mogą zamknąć się w pięciometrowych celach.

W cenie 500 zł za noc goście hotelu Prison Inside Me w Hongcheon zamykani są w celach wyposażonych w matę do spania, małe biurko i toaletę.

Otrzymują też niebieski uniform stylizowany na więzienny, zestaw do herbaty, długopis i notes. Prosty, skromny posiłek otrzymują przez okienko w drzwiach. Goście pozbawieni są dostępu do telefonów i są skazani na odosobnienie.

Prison Inside Me w Hongcheon

Prison Inside Me w Hongcheon KIM HONG-JI / Reuters / Forum

"Myślę, że od czasu do czasu musimy spojrzeć wstecz"

Pomysłodawcy tego hotelu są przekonani, że izolacja zbawiennie wpływa na samopoczucie, a tak radykalny urlop pozwala na autorefleksję, zachęca do medytacji i prostych ćwiczeń.

- Miałem nadzieję, że to miejsce umożliwi odwiedzającym refleksję nad sobą. Czasem trzeba się zatrzymać, żeby zobaczyć drogę, jaką się przeszło. Ludzie rzadko tak robią i myślą tylko o tym, co przed nami. Myślę, że od czasu do czasu musimy spojrzeć wstecz - dodał.