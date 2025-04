Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak powiadomił, że wystąpił do swoich odpowiedników w Austrii, by połączenie kolejowe z Polski do Rijeki w Chorwacji było realizowane od 1 lipca tego roku. Minister podał też kwotę, od której najprawdopodobniej zaczynać będą się ceny biletów.

- Wystąpiłem do moich odpowiedników w Austrii, by połączenie było realizowane od 1 lipca br. - powiedział Klimczak w czwartek na antenie Radia ZET. - Czyli jest możliwie, że w tym roku pojedziemy do Chorwacji według następującego harmonogramu: obiad w Warszawie śniadanie w Rijece - doprecyzował.

Tyle może kosztować bilet

Minister infrastruktury zaznaczył, że nie chodzi tylko o wyjazdy Polaków do ulubionej destynacji, ale też o zaproszenie Chorwatów do Polski.

- Jeżeli uda mi się uzyskać zgodę moich odpowiedników w krajach, przez które przejeżdżamy, to będzie bardzo atrakcyjna cena biletu - podkreślił Klimczak.

- PKP Intercity jeszcze o tym nie mówi, ale ja mogę zdradzić - zaznaczając, że to jest dopiero początek naszych obliczeń, uzależnionych od zgód innych państw - być może udałoby się pojechać za 200 zł z Warszawy do Chorwacji - przekazał Klimczak. Dodał, że to byłby najtańszy bilet.

Prawo jazdy dla 17-latków? Minister odpowiada

Pytany o projekt ustawy umożliwiającej uzyskanie prawa jazdy na samochody osobowe 17-latkom, Klimczak odpowiedział, że jeszcze w tym kwartale znajdzie się na Radzie Ministrów.

- Kończymy odpowiedzi na uwagi w konsultacjach społecznych i międzyresortowych. Mam nadzieję, że w przeciągu tygodnia ustawa trafi na Komitet Stały Rady Ministrów i mam nadzieję jeszcze do końca tego kwartału - na Radę Ministrów - wskazał minister. I dodał: "Myślę, że do końca lata może ten przepis obowiązywać".

Szef MI przyznał, że chciałby obniżyć wiek dla tych, którzy chcą wcześniej zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi. - Myślimy także nad autobusami, takie sygnały do mnie dochodzą. Francuzi zdecydowali się na ten krok, mówię o kierowcach ciężarówek, ze względów gospodarczych - zwrócił uwagę Klimczak.

Jak powiedział, ustawa wprowadza "pewne obostrzenia dla wszystkich nowych kierowców, niezależnie od wieku". - Zero tolerancji dla alkoholu, mniejsza liczba punktów karnych, tak by przyzwyczaić ludzi do bezpiecznych nawyków w kierowaniu pojazdami - podkreślił.

Bezpośrednio pociągiem do Chorwacji

We wtorek rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz poinformował PAP, że spółka planuje uruchomić bezpośrednie połączenia między Polską a Chorwacją, możliwe jest też wydłużenie trasy obecnie kursującego do Wiednia pociągu IC Sobieski.

- PKP Intercity planuje uruchomienie bezpośredniego połączenia między Polską a Chorwacją. Mamy możliwość wydłużenia trasy obecnie kursującego do Wiednia pociągu IC Sobieski - przekazał PAP rzecznik prasowy PKP Intercity.

Podkreślił, że uruchomienie takiego połączenia wymaga uzgodnień międzynarodowych, dlatego spółka prowadzi ustalenia z partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi. - Więcej szczegółów będziemy mogli podać po zakończeniu tych rozmów - dodał.

Autorka/Autor:mp

Źródło: PAP