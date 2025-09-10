Larry Ellison przegonił Elona Muska. Zmiana na podium

Larry Ellison po raz pierwszy został najbogatszym człowiekiem na świecie, kończąc tym samym prawie roczne panowanie Elona Muska na szczycie listy najbogatszych ludzi na świecie. Współzałożyciel i obecny prezes Oracle, odnotował spektakularny wzrost majątku o 101 miliardów dolarów po tym, jak opublikowano kwartalne wyniki spółki.

Według Bloomberga ogromny wzrost podniósł jego łączny majątek do 393 miliardów dolarów, tym samym wyprzedził on Muska, którego majątek wynosi 385 miliardów dolarów. To największy jednodniowy wzrost w historii indeksu.

Larry Ellison drserg/Shutterstock

Akcje Oracle, które zyskały już 45 proc. w tym roku do wtorkowego zamknięcia, wzrosły w środę o 41 proc. po tym, jak firma odnotowała znaczny wzrost rezerwacji i przedstawiła agresywne perspektywy dla swojej działalności w zakresie infrastruktury chmurowej. To największy jednodniowy wzrost w historii firmy.

Wyścig o pozycję najbogatszego człowieka na świecie

Elon Musk po raz pierwszy zajął pozycję najbogatszego człowieka świata w 2021 roku, następnie ustąpił miejsca Jeffowi Bezosowi i Bernardowi Arnaultowi, by w zeszłym roku odzyskać pozycję lidera. Od tego czasu utrzymuje się na szczycie rankingu, choć jego przewaga wciąż podlega wahaniom.

Ellison, obecnie 81-letni wizjoner technologiczny, zainwestował niemal cały swój majątek w Oracle, w firmę produkującą oprogramowanie do baz danych. W tym roku kurs akcji Oracle wzrósł już o 45 proc., a po publikacji wyników kwartalnych i prognoz dotyczących rozwoju chmury korporacyjnej, wartość akcji poszybowała w górę o ponad 26 proc. w handlu po godzinach. To największy jednodniowy wzrost w historii firmy od 1999 roku.

Tymczasem papiery wartościowe Tesli, firmy Muska, straciły w tym roku 14 proc., co w dużej mierze przyczynia się do szybkiego zbliżania się Ellisona do pozycji lidera w rankingu najbogatszych osób świata.

Różne strategie inwestycyjne

Według Reutersa, Oracle zyskało na rosnącym zapotrzebowaniu na rozwiązania chmurowe, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji. Firma prognozuje, że przychody z Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wzrosną w tym roku fiskalnym o 77 proc., osiągając 18 miliardów dolarów, a w perspektywie czterech lat mogą sięgnąć nawet 144 miliardów dolarów.

Larry Ellison skupił swoje inwestycje niemal wyłącznie w Oracle, co pozwoliło mu w pełni wykorzystać wzrost wartości firmy. Z kolei Elon Musk przyjmuje strategię bardziej zróżnicowaną, inwestując w różne innowacyjne projekty, takie jak humanoidalne roboty Optimus czy sieć robotaxi, które w przyszłości mogą przynieść znaczące zyski.

Warto zauważyć, że zarówno Larry Ellison, jak i Elon Musk koncentrują swoje działania głównie w sektorze technologicznym, choć realizują je w nieco odmienny sposób. Ich zaangażowanie w innowacje i rozwój nowoczesnych technologii stanowi wspólny mianownik, który napędza zarówno wzrost wartości ich firm, jak i pozycję w światowych rankingach najbogatszych ludzi.

Autorka/Autor:jjs/ToL,ams

Źródło: Bloomberg, Reuters