Podszywają się pod popularną aplikację. Ostrzeżenie

"Oszuści oferują możliwość sprawdzenia świadczeń socjalnych, a w rzeczywistości przekierowują na fałszywe strony, na których kradną dane osobowe oraz poświadczenia logowania do bankowości elektronicznej" - czytamy.

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna wydawana przez Ministerstwo Cyfryzacji oferująca dostęp do cyfrowych usług urzędowych oraz elektronicznych dokumentów, dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Została pobrana już na kilkanaście milionów urządzeń.

Kolejne oszustwa internetowe

W rzeczywistości prowadziły one do fałszywych stron wykradających dane logowania do bankowości elektronicznej.