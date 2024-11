Uwaga na takie SMS-y

Przykładowe wiadomości

Treść SMS-ów wykrytych przez CERT Orange Polska, które wysyłali przestępcy, to:

"Twoje konto Orange jest gotowe do aktywacji. Prosimy o wykonanie instrukcji, aby aktywowac konto i ponownie korzystac z naszych uslug. Dziekujemy! urlz[.]fr/t4WD".

Działania oszustów

"Użyta domena to skracacz, docelowo trafialiśmy pod adresy hxxps://okhl[.]online oraz hxxps://redirpak[.]online. Dalsza droga wygląda identycznie jak w przypadku kampanii, którą opisywaliśmy w kwietniu. Do tego stopnia, że – jak pół roku temu – na początkowym ekranie fałszywego serwisu nad logo Orange widnieje napis 'Login to Colorlib'" - czytamy.