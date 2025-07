Polak lepszy od sztucznej inteligencji. Osobiste gratulacje od szefa OpenAI

Polak pokonał AI

Polak wygrał AtCoder World Tour Finals 2025

O wyniku Przemysława Dębiaka mówi on z jeszcze większym uznaniem. Przyznaje, że w środowisku "raczej się nie spodziewano", że którykolwiek z zawodników pokona AI. - W ciągu ostatniego roku algorytmy bardzo poprawiły się w optymalizacji kodów. To coś, w czym radzą sobie naprawę dobrze. Jeśli idzie o samo programowanie, wymyślanie kodów, nie mają one jeszcze większych szans z człowiekiem. Optymalizacja to natomiast coś, co idzie im świetnie - tłumaczy prof. Jemielniak.