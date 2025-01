e-Doręczenia, czyli rewolucja dla urzędów

Jak oceniła Kordas, dla urzędów to duża rewolucja, ponieważ muszą one zintegrować e-Doręczenia ze swoimi wewnętrznymi systemami. Nowelizacja ustawy o e-Doręczeniach daje im okres przejściowy na dostosowanie się do zmian. Mają na to cały 2025 rok.