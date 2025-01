Apple i Google usunęły popularną aplikację

Jest to konsekwencja uchwalonej w kwietniu ubiegłego roku przez Kongres ustawy zmuszającej TikToka do pozbycia się chińskiej kontroli. Poparła ją wówczas zdecydowana większość kongresmenów z obu partii. W piątek Sąd Najwyższy USA odrzucił skargę TikToka przeciw regulacji.

"Aplikacja nie jest dostępna"

Co zrobi Trump?

- 90-dniowa zwłoka jest czymś, co najprawdopodobniej zostanie zrobione, ponieważ jest to zasadne. Jeśli zdecyduję się to uczynić, prawdopodobnie ogłoszę to w poniedziałek — zapowiedział prezydent elekt w wywiadzie dla NBC.