WIG na rekordowym poziomie

Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) zakończył poniedziałkową sesję na najwyższym poziomie w historii. Indeks wzrósł o 1,40 procent do 72 170,41 punktu. Po wzroście o 1,49 procent do 2416,38 punktu WIG20 zamknął notowania na najwyższym poziomie od lutego 2018 roku - skala zwyżki była największa od 7 lipca. Także indeksy mWIG40 i sWIG80 poszły w górę i ustanowiły 14-letnie rekordy.

Rekordy na GPW

Popyt przeważał na GPW przez całą poniedziałkową sesję. WIG20, po otwarciu na poziomie 2379 pkt., niemal równym zamknięciu piątkowej sesji, od początku ruszył do góry. Indeks dużych spółek zyskiwał przez całą sesję, z przerwą na dwie konsolidacje - jedną, dłuższą przed południem i drugą, krótszą ok. godz. 13-15. Ostatecznie po wzroście o 1,49 proc. do 2416,38 pkt. WIG20 zamknął notowania na dziennym maksimum, odnotowując najwyższą wartość na zakończenia sesji od lutego 2018 roku. Dla indeksu dużych spółek była to najlepsza sesja od dwóch miesięcy.