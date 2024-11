Rubel tonie

Rosyjska waluta mocno traci w środę na wartości. Za dolara trzeba płacić ponad 113 rubli - o 7 procent więcej niż we wtorek. To najwyższy kurs od ponad dwóch lat.

Sankcje na Gazprombank

Gazprombank to trzeci największy bank Rosji, za pomocą którego Moskwa rozlicza płatności za zakup sprzętu wojskowego i płaci żołnierzom oraz ich rodzinom. Choć już wcześniej nałożono na niego częściowe sankcje, to jak dotąd nie objęła go pełna blokada i wykluczenie z systemu SWIFT, które zastosowano wobec pozostałych banków. Miało to związek z obawami o wpływ sankcji na dalsze dostawy rosyjskiego gazu do Europy.