Nowojorska giełda z historycznym wynikiem

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 0,02 proc. do 2.172,53 pkt., indeks VIX spadł o 1,63 proc., do 16,32 pkt., indeks S&P 500 wzrósł o ponad 20 proc. od najniższego poziomu z 8 kwietnia i na koniec piątkowej sesji znalazł się w najwyższym punkcie w historii.

Ekspert: jeśli to tylko szum medialny, to ten rynek się przewróci

Etap negocjacji handlowych z USA

- Mamy teraz umiarkowany optymizm co do niektórych umów handlowych. Wróciliśmy z dość niskich poziomów po ogłoszeniu ceł w kwietniu. Do pewnego stopnia mieliśmy też małą wyprzedaż na skutek wydarzeń na Bliskim Wschodzie i w tym sensie odbijamy się - powiedział Vasileios Gkionakis, starszy ekonomista i strateg w Aviva Investors. - Trwają negocjacje i to zajmuje czas, ale każdy znak, że napięcia nie będą się ponownie nasilać, będzie odbierany pozytywnie. Zawarcie umowy potrwa dłużej. Myślę, że obie strony będą próbowały zadeklarować wystarczający postęp, aby móc przedłużyć proces bez ponownego wzrostu ceł- powiedział Richard Flax, dyrektor ds. inwestycji w Moneyfarm.