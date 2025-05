Rekordy na polskiej giełdzie

Czwarty najlepszy wynik w Europie

Z komunikatu GPW wynika, że w segmencie Rynku Finansowego przychody wyniosły 85,1 mln zł, co oznacza wzrost o 14,7 proc. rdr. "Za wzrost przychodów w tym segmencie odpowiadały rekordowe obroty sesyjne na Głównym Rynku GPW. Od stycznia do marca 2025 roku osiągnęły one poziom 111,2 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 34,6 proc. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,79 mld zł, notując wzrost o 36,7 proc. rdr." - podała giełda.

Rekordowe poziomy giełdowych indeksów

Dodano, że wysokim obrotom towarzyszyły rekordowe poziomy giełdowych indeksów. Na koniec marca wartość indeksu WIG wyniosła 95 953,33 pkt, co oznaczało wzrost od początku roku o 20,6 proc. W kwietniu indeks WIG po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 100 tys. punktów. "Pozytywne tendencje widoczne były również na Rynku Towarowym. Wyższe przychody Towarowej Giełdy Energii, m.in. z tytułu obrotu gazem ziemnym oraz prawami majątkowymi, zrekompensowały z nawiązką spadek przychodów z obrotu energią elektryczną. W efekcie przychody Grupy w segmencie Rynku Towarowego wzrosły rok do roku o 9,1 proc., osiągając poziom 43,2 mln zł" - poinformowano w komunikacie. Z kolei koszty operacyjne Grupy Kapitałowej GPW w pierwszym kwartale 2025 roku wzrosły o 5,3 proc. rdr do 87 mln zł. Zauważono, że był to czwarty kwartał z rzędu, w którym dynamika wzrostu przychodów była wyższa od dynamiki kosztów. "W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów (cost/income) obniżył się w minionym kwartale do 65,8 proc. z 69,9 proc. przed rokiem" - dodano. GPW poinformowała, że wynik EBITDA od stycznia do marca 2025 roku wyniósł 54,7 mln zł, co oznacza wzrost o 25,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Rentowność EBITDA osiągnęła poziom 41,3 proc. i był to wzrost rdr o 4,5 p.p. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 50,5 mln zł i był wyższy o 27,8 proc. niż rok wcześniej. W informacji zwrócono uwagę, że pierwsze trzy miesiące tego roku przyniosły też wzrost aktywności na rynku Catalyst. Wartość obligacji wprowadzonych na ten rynek zwiększyła się o 43,4 proc. rdr, osiągając poziom 11,3 mld zł. "Bardzo dobre przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2025 roku, które wyniosły 81,9 mln zł oraz ponad 455 mln zł środków płynnych na koniec kwartału, zapewniają solidną podstawę do realizacji planów inwestycyjnych i wypłaty wysokiej dywidendy. Zarząd GPW zarekomendował dywidendę w wysokości 3,15 zł na akcję, co oznacza 5 procentowy wzrost r/r i przekłada się na stopę dywidendy na poziomie 6,6 proc. Łączna kwota rekomendowanej dywidendy wynosi ponad 132 mln zł, co stanowi blisko 89 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2024 rok. Wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy" - podała giełda.