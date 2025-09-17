Dolar blaknie, złoto błyszczy

Dolar w odwrocie, akcje nieco w górę, a złoto bije nowy rekord - informuje Reuters. Dodaje, że rynki na świecie czekają na zapowiadaną obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz na sygnały dotyczące zakresu przyszłego luzowania polityki pieniężnej w USA.

Podczas ostatniej sesji euro osiągnęło najwyższy poziom od czterech lat w stosunku do dolara. Ma to związek z oczekiwaniami na złagodzenie polityki pieniężnej przez Fed. Ceny ropy pozostały stabilne po atakach ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie i porty - podała Agencja Reutera.

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych

Dodała, że rynki spodziewają się, iż w środę Fed obniży swoją referencyjną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do przedziału 4,00-4,25 proc. Poza decyzją w sprawie stóp procentowych głównym przedmiotem zainteresowania inwestorów będą komentarze prezesa Fed Jerome'a Powella na temat perspektyw polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych.

- Rynki skutecznie prowokują Fed do podjęcia zbyt gołębich działań – powiedział Dilin Wu, strateg ds. badań w Pepperstone.

Dodał też: - Ważniejsze pytanie to, czy Powell zdoła zadowolić rynki, które już teraz skłaniają się ku gołębiej polityce, czy też warunki sprzyjają krótkoterminowym zmianom zarówno w przypadku dolara amerykańskiego, jak i złota.

Euro najwyżej od czterech lat

Indeks dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut we wtorek spadł do najniższego poziomu od początku lipca. Euro osiągnęło poziom 1,1867 dol. - najwyższy od września 2021 r.

- Jeśli prezes (Fed) będzie bardziej gołębi niż oczekiwano, można oczywiście spodziewać się, że będzie to miało negatywny wpływ na dolara, ale tak naprawdę, o ile bardziej pesymistyczne mogą być prognozy? – zastanawiał się w podcaście Mahjabeen Zaman, dyrektor ds. badań walutowych w ANZ.

Dodał, że "w cenach uwzględniliśmy już ponad pięć obniżek stóp procentowych w tym cyklu".

Zmiany w Fed

Stephen Miran został zaprzysiężony na stanowisku w Fed we wtorek rano, po tym jak Senat USA niewielką większością głosów zatwierdził jego kandydaturę do Rady Gubernatorów banku centralnego przed posiedzeniem poświęconym polityce pieniężnej. Amerykański sąd apelacyjny odrzucił osobno wniosek prezydenta Donalda Trumpa o zwolnienie gubernator Fed Lisy Cook.

Oczekuje się, że Bank Kanady również obniży stopy procentowe w środę, aby poradzić sobie z osłabieniem rynku pracy i tarciami handlowymi. Słabe dane handlowe z Japonii, wskazujące na spadek eksportu w sierpniu czwarty miesiąc z rzędu, podkreśliły negatywny wpływ ceł nałożonych przez administrację Trumpa na główne gospodarki.

Cena złota spot wzrosła o 0,2 proc. do 3683,29 dol. za uncję, po tym jak w poprzedniej sesji żółty metal po raz pierwszy przekroczył poziom 3700 dol.

W przypadku kryptowalut cena bitcoina spadła o 0,2 proc. do 116 687,18 dol., a cena ethereum spadła o 0,18 proc. do 4490,76 dol.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: Reuters