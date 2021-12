CD Projekt zawarł umowę z amerykańskimi inwestorami. Wypłaci niemal 2 miliony dolarów

"Zawarcie porozumienia nie oznacza przyznania się do jakiejkolwiek winy spółki czy pozostałych osób pozwanych, co zostało również potwierdzone w treści porozumienia" - podał CD Projekt.

Ugoda CD Projekt z amerykańskim

W konsekwencji zawartego porozumienia, CD Projekt, pozwani oraz pozywający zawrą formalny dokument ugody, a następnie do dnia 13 stycznia 2022 roku powodowie złożą do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody, tzw. "motion for preliminary approval of the settlement".