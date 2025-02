Kurs najniżej od ponad trzech miesięcy. "Optymizm już się skończył"

Kurs bitcoina spadł w piątek do najniższego poziomu od ponad trzech miesięcy. Czołowa kryptowaluta świata słabnie wraz z rosnącymi obawami dotyczącymi ceł Donalda Trumpa. Wzmaga się też rozczarowanie brakiem oznak dalszego wsparcia branży przez nową administrację.

Wartość bitcoina, największej na świecie kryptowaluty pod względem wartości rynkowej, po raz pierwszy od listopada spadła do poziomu poniżej 80 tysięcy dolarów.

Bitcoin spada

W piątek rano kurs bitcoina zniżkował w pewnym momencie o ponad 7 proc. do poziomu 78 495 dol. W kolejnych godzinach handlu kryptowaluta odrobiła część strat. Przed godziną 11 bitcoin powrócił powyżej progu 80 tysięcy dolarów za token.

Największa kryptowaluta na świecie straciła jedną czwartą swojej wartości rynkowej od połowy grudnia. To wtedy osiągnęła wartość 105 000 dolarów. Inwestorzy pokładali nadzieje w tym, że administracja Trumpa stworzy strategiczny fundusz bitcoinowy i poluzuje regulacje dotyczące kryptowalut.

Po pewnym czasie pojawiło się jednak rozczarowanie, gdyż do tej pory nie ujawniono żadnych konkretów dotyczących przychylnych dla branży regulacji.

Nie tylko bitcoin

Traci także Ether, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem wartości rynkowej. Przed godziną 11 kryptowaluta zniżkowała o 7,33 proc. do poziomu 2138 dolarów.