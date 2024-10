Związkowcy ostro o niedzielach bez handlu: szkodliwe dla pracowników i konsumentów

- Zgodnie z najnowszym badaniem UCE Research 52,6 proc. Polaków i Polek popiera zniesienie obowiązującej ustawy o handlu w niedziele i wprowadzenie możliwości otwarcia wszystkich sklepów - informuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa. Jak dodaje, oznacza to wzrost o 6,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Tylko 38,9 proc. ankietowanych popiera obecnie obowiązujący selektywny zakaz handlu w niedziele.

Wprowadzenie do Kodeksu pracy 2,5 razy wyższych płac dla wszystkich osób pracujących w niedziele i święta"

- Związkowa Alternatywa od wielu miesięcy powtarza, że obowiązujące przepisy są szkodliwe dla pracowników i konsumentów. Faworyzują one najbardziej uśmieciowiony segment handlu, gdzie płace są najniższe, warunki pracy najgorsze, a towary najdroższe. Na dodatek zgodnie z obowiązującymi przepisami około 60 proc. placówek w niedziele jest otwartych, co oznacza, że zakaz handlu jest całkowitą fikcją - komentuje Piotr Szumlewicz. - Dlatego zgadzamy się z większością społeczeństwa, że obowiązujące przepisy powinny trafić do kosza.

Nie dla handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca

Jak dodaje, związek jest sceptyczny wobec procedowanego w Sejmie projektu Polski2050. - Ugrupowanie Szymona Hołowni chce, by wszystkie sklepy mogły być otwarte w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca. Zarazem praca w niedziele handlowe byłaby podwójnie płatna, ale dotyczyłoby to tylko tych sklepów, w których dotychczas obowiązywał zakaz handlu - podkreśla Szumlewicz.

Jak zaznacza, we wszystkich pozostałych placówkach handlowych (np. na stacjach benzynowych czy w sklepach przy dworcach) nie byłoby wyższych stawek. - Zgodnie z ustawą nie byłoby też wyższych stawek dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych. Trudno zrozumieć, na jakiej podstawie Polska2050 uznała, że pracownik stacji benzynowej powinien być gorzej wynagradzany za pracę w niedziele niż pracownik hipermarketu - uważa przewodniczący Związkowa Alternatywa. - To arbitralne dzielenie podmiotów gospodarczych, które komplikuje już mętne przepisy i budzi wątpliwości konstytucyjne.

Projekt zmian Polski 2050

Poselski projekt ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu złożyli w marcu posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi. Parlamentarzyści zdecydowali o skierowaniu go do dalszych prac do komisji na posiedzeniu w czerwcu. Wówczas projekt został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.