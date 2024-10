Zmiany w finansach samorządowych. "Otwieramy nowy rozdział"

"Otwieramy nowy rozdział w historii polskiego samorządu: 345 miliardów złotych więcej w ciągu dziesięciu lat" - napisał w poniedziałek na platformie X minister finansów Andrzej Domański, odnosząc się do podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy dotyczącej finansów samorządowych.

Zmiany w finansach samorządowych

Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Nowe przepisy zawierają również mechanizm tzw. korekty zamożności, utrzymywany w związku z dużym zróżnicowaniem dochodowym JST, ale różniący się od obecnego "janosikowego". JST nie będą wpłacać do budżetu państwa "janosikowego" - korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT.