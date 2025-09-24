Bruksela skontroluje ciasteczka

Komisja Europejska zapowiedziała analizę zasad dotyczących plików cookies w ramach prac nad pakietem upraszczającym przepisy cyfrowe - przekazał rzecznik KE Thomas Regnier. Sprawa dotyczy dyrektywy ePrivacy, która zobowiązuje serwisy internetowe do uzyskiwania zgody użytkowników na stosowanie tak zwanych ciasteczek.

Według Regniera KE ma jeszcze w tym roku zaproponować siódmy tzw. omnibus cyfrowy - pakiet upraszczający unijne przepisy regulujące działalność w internecie.

- KE będzie badać pliki cookie w kontekście dyrektywy ePrivacy. Jednak jest za wcześnie, aby powiedzieć coś więcej, jesteśmy na etapie zbierania opinii od firm i opinii publicznej - powiedział Regnier.

Obecne obowiązki wynikają z dyrektywy ePrivacy

Od 2009 r. na mocy dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (ePrivacy) strony internetowe w UE mają obowiązek uzyskania zgody użytkowników na korzystanie z tzw. ciasteczek. Chodzi o małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują, by zapamiętać aktywność użytkownika czy dane logowania.

Portal Politico, który napisał w poniedziałek o potencjalnych zmianach dotyczących plików cookie na stronach internetowych, zauważył, że dyrektywa ePrivacy "namieszała w internecie".

"W 2025 r. internet jest pełen banerów z prośbą o wyrażenie zgody, które użytkownicy już dawno nauczyli się pomijać bez zastanowienia" - zaznaczył.

Warsztaty z przedsiębiorcami w ramach konsultacji

Jak poinformował Regnier, w ramach konsultacji dotyczących prawa cyfrowego KE organizuje we wrześniu serię warsztatów z przedstawicielami przedsiębiorstw, w tym małych i średnich firm. Poza dyrektywą ePrivacy regulującą kwestię ciasteczek spotkania dotyczą także zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa, udostępniania danych, sztucznej inteligencji oraz tożsamości cyfrowej.

Warsztaty mają posłużyć przygotowaniu pakietu uproszczeń obciążeń prawnych dla przedsiębiorstw, które muszą przestrzegać przepisów cyfrowych.

Sześć omnibusów

Do tej pory KE zaproponowała sześć takich pakietów, zwanych omnibusami. Do tej pory chodziło o przepisy z obszaru zrównoważonego rozwoju, inwestycji, rolnictwa, spółek o małej i średniej kapitalizacji, obronności i produktów chemicznych.

KE postawiła sobie za cel zmniejszenie obciążeń administracyjnych o 25 proc. dla firm i o 35 proc. dla MŚP.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP