Sprzedaż wzrosła o 2000 procent. Ten produkt ma być zakazany

Przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem zostały przyjęte w czwartek przez Senat. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowela tzw. ustawy tytoniowej zakazuje wprowadzania do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych mających charakterystyczny aromat. Producenci i sprzedający dostaną dziewięć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

Nowelizacja pod nadzorem

Prace nad przepisami objęte były nadzorem CBA . Sejm uchwalił nowelizację 21 lutego. W kolejnym kroku trafi ona do prezydenta.

Sprzedaż wzrosła o 2009 procent

- To prosta implementacja dyrektywy unijnej, rzeczywiście opóźniona. Prace nad tą ustawą podjęliśmy na początku zeszłego roku – mówił w środę podczas debaty wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Wojciech Konieczny, pytany przez senatorów o skutki finansowe zmian, podczas wystąpienia w Senacie przekazał, że szacowane są one na ok. 80 mln zł rocznie - o tyle miałyby zmaleć wpływy z akcyzy w związku ze zniknięciem z rynku podgrzewanych wyrobów tytoniowych z aromatem. - Oczywiście musimy przeliczyć to w drugą stronę, czyli ile osób nie zachoruje dzięki temu i nie będzie ograniczeniem dla systemu ochrony zdrowia – dodał Konieczny.