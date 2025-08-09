Konieczność przyjęcia butelki po piwie teoretycznie byłaby możliwa przy powierzchni apteki powyżej 200 metrów kwadratowych - wyjaśnił doktor Wojciech Rożdżeński z Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista prawa medycznego i farmaceutycznego odniósł się do kwestii objęcia aptek systemem kaucyjnym.

Wprowadzeniu systemu kaucyjnego do aptek sprzeciwia się Naczelna Rada Aptekarska (NRA). Petycję o wyłączenie aptek ogólnodostępnych z obowiązku uczestnictwa w systemie kaucyjnym zaapelowali farmaceuci w petycji do ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. System kaucyjny ma obowiązywać od 1 października.

Apteki w systemie kaucyjnym

Prezes NRA Marek Tomków powiedział, że apteki powinny być usunięte z systemu kaucyjnego niezależnie od tego, jaki mają asortyment. Podkreślił, że apteka jest placówką detaliczną, ale jest także placówką ochrony zdrowia.

- Wrzucanie aptek do jednego worka ze sklepami spożywczymi jest nieporozumieniem - zaznaczył.

Powiedział, że prawo nie dopuszcza jakichkolwiek zwrotów do aptek, także pełnowartościowych leków i suplementów diety. - A co dopiero, gdyby ktoś miał przynosić puste butelki po piwie czy resztki syropu - powiedział Tomków.

Dodał, że wykaz pomieszczeń wchodzących w skład lokalu apteki jest bardzo precyzyjnie określony w rozporządzeniu. - Nie ma tam miejsca wskazanego na przechowywanie brudnych i starych butelek czy pojemników do recyklingu – powiedział prezes NRA.

Tomków stwierdził, że apteki zrezygnują ze sprzedaży produktów objętych systemem kaucyjnym. - Będzie to najprostsze rozwiązanie - dodał.

Ekspert o butelkach po piwie w aptekach

Dr Wojciech Rożdżeński, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, specjalista prawa medycznego i farmaceutycznego, powiedział, że konieczność przyjęcia butelki po piwie teoretycznie byłaby możliwa przy powierzchni apteki powyżej 200 m kw., gdyż tylko wówczas system kaucyjny będzie dla apteki obowiązkowy.

– Dla mniejszych aptek będzie on dobrowolny, a placówek o tak dużej powierzchni jest bardzo niewiele – stwierdził ekpert.

Podkreślił, że apteki nie mogą sprzedawać piwa, dlatego praktycznie nie ma zagrożenia, że w aptekach będą stały butelki po tym napoju alkoholowym.

Dodał, że kaucja nie obejmie opakowań leków ani wyrobów medycznych. Rożdżeński powiedział, że przyjmowanie opakowań leków jest obowiązkiem gminy, która musi zapewnić możliwość oddania np. przeterminowanych leków czy strzykawek do utylizacji.

– Apteki zgłaszają się dobrowolnie, a gminy informują obywateli, gdzie możliwe jest oddanie takich opakowań leków – zaznaczył.

Petycja farmaceutki i stanowisko resortu

Autorką petycji do ministry klimatu jest farmaceutka ze Świebodzina, która pracuje w aptece ogólnodostępnej. W piątek po południu pod petycją było blisko 3 tys. podpisów farmaceutów.

"Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której do apteki – miejsca, w którym przechowuje się leki i udziela świadczeń zdrowotnych – klienci przynoszą brudne butelki i puszki" – napisała farmaceutka.

Apel dotyczy także zrezygnowania z wszelkich planów objęcia systemem kaucyjnym opakowań po lekach, suplementach diety i wyrobach medycznych.

W komunikacie z końca lipca MKiŚ podkreśliło, że nie rozważa wyłączenia żadnych jednostek handlowych objętych systemem kaucyjnym, ani wyłączenia z systemu suplementów diety, które oferowane są w opakowaniach wpisujących się w system.

Resort zdrowia w piątkowym komunikacie zaznaczył, że do odbioru opakowań będą zobowiązane tylko te apteki, w których powierzchnia handlowa przekracza 200 m kw.

"Oznacza to, że większość aptek będzie mogła oferować np. wodę mineralną w butelkach objętych kaucją, jednak nie będzie musiała przyjmować opakowań z powrotem" – podkreślono.

System kaucyjny w Polsce od 1 październia

Od października w sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych znakiem systemu kaucyjnego. Przy zakupie będzie pobierana kaucja – 50 gr za plastikowe butelki (do 3 l) i puszki (do 1 l) oraz 1 zł za szklaną butelkę wielokrotnego użytku (do 1,5 l).

Co oddajemy w systemie kaucyjnym

Kaucję będzie można odebrać, zwracając opakowanie bez paragonu w sklepie lub automacie. Każdy sklep sprzedający napoje będzie pobierał kaucję. Sklepy powyżej 200 m kw. będą też musiały prowadzić zbiórkę opakowań. Mniejsze sklepy będą mogły się przyłączyć.

